Sommerkulturprogramm 2022 „Dalton Brothers" zurück auf dem Kirchplatz in Bramsche Von Heiner Beinke | 26.07.2022, 12:43 Uhr

Bluesig geht es weiter im Sommerkulturprogramm 2022 in Bramsche. Am Donnerstag, 28. Juli, spielen die „Dalton Brothers“ auf dem Kirchplatz. Am Sonntag gibt es ein Konzert am Haseseecafé.