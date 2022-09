Headliner beim Open Air in Bramsche wird „Dampfmaschine“ sein mit Sänger Siggy Rock (Archivbild). Archivfoto: Michael Pohl up-down up-down Festival am Hasesee „Cool bleiben“-Open Air in Bramsche mit sieben Bands aus der Region Von noz.de | 05.09.2022, 15:58 Uhr

Am Samstag, 17. September 2022, findet erstmals das „Cool bleiben“ Open Air in Bramsche am Hasesee statt.