Verändert habe sich in den 25 Jahren nicht viel, erzählt Claudia Mahel. Sie gehe nach wie vor mit „ganz viel Enthusiasmus, ganz viel Liebe und aus ganzem Herzen“ ihrer Arbeit nach. „Der Motor ist gleich geblieben.“ Die Neugier auf den Menschen und neue Therapien treibe sie auch heute noch an. Eins hat sich dann doch verändert: „Das Repertoire hat sich erweitert. Ich habe mich über die Jahre fortgebildet“, so Mahel. Außerdem habe sie an Erfahrung dazugewonnen.

„Ich habe das gefunden, was mich erfüllt“, fasst Mahel die vergangenen Jahre zusammen. In ihrer Praxis verfolgt Mahel die ganzheitliche Behandlung ihrer Patienten. Einen Schwerpunkt legt die 55-Jährige auf die Craniosakrale Therapie, einen Teil der Osteopathie. „Sie dient der Schmerzbehandlung und der Mobilisation des gesamten Bewegungsapparates.“ Anwendung findet sie bei Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen sowie vor und nach OPs, erklärt Mahel. Da sie als Osteopathin anerkannt sei, übernehmen auch gesetzliche Krankenkassen die Kosten.

Ganzheitliche Behandlung der Probleme

Doch Mahel behandelt nicht nur die körperlichen Probleme, als Systemischer Coach geht sie gemeinsam mit ihren Patienten der Ursache der Verspannung auf den Grund. Sie lässt ihre Patienten in sich hineinhorchen, ob Stress, Anspannung sowie Sorgen oder Belastungen im Alltag, die körperlichen Probleme verursachen. Um besser mit herausfordernden und stressigen Situationen umzugehen, lernen ihre Patienten Atemübungen und Entspannungstechniken kennen.

Auch die eigene Situation aus der Vogelperspektive zu betrachten oder einzuordnen, wie sie in einem Jahr über die Situation denken, kann helfen, erklärt Mahel. Sie bringe ihren Patienten bei, wie sie sich selbst gut helfen können, so Mahel.

Tag der offenen Tür am 7. Oktober

Dabei hebe sie sich durch ein großes Zeitbudget von Ärzten oder Physiotherapeuten ab. Mindestens eine Stunde plane sie pro Patient ein, die erste Sitzung dauere in der Regel etwas länger, erklärt die 55-Jährige. Sie arbeitet lösungsorientiert, um in kurzer Zeit gut helfen zu können. Neben der Osteopathie und Coachings bietet Mahel auch naturheilkundliche Behandlungen bei Kopfschmerzen, Migräne, Allergien und Beschwerden in den Wechseljahren an.

Ab 14 Uhr gibt es am Samstag, 7. Oktober, Live-Musik sowie Essen und Getränke am Mühlenort 15 in Bramsche. Foto: Stella Blümke

Erst vor drei Jahren hat Mahel eine alte Garage neben ihrem Wohnhaus zu neuen Behandlungsräumen umgebaut, um für die nächsten 25 Jahre gerüstet zu sein. Doch während die Erweiterung noch unter Corona-Bedingungen gefeiert werden musste, freut sich Mahel jetzt darauf, befreit mit ihren Patienten, Freunden, Nachbarn und Interessierten die vergangenen 25 Jahre zu feiern. Ab 14 Uhr lädt sie am Samstag, den 7. Oktober 2023, ab 14 Uhr am Mühlenort 15 zum Tag der offenen Tür ein.