Auf Einladung der Kunst- und Kulturwerkstatt präsentierten Christian Pradel (links) und Uwe Schiermeyer „Train Songs" in der Alten Feuerwache Engter. Foto: Holger Schulze Diese Zugfahrt war ein Erlebnis Christian Pradel und Uwe Schiermeyer überzeugen mit „Train Songs" in Engter Von Mirko Nordmann | 31.10.2022, 09:41 Uhr

Lieder, Geschichten und Gedichte über Züge präsentierten die Musiker Christian Pradel und Uwe Schiermeyer aus Osnabrück in ihrem Programm „Train Songs“ in der Alten Feuerwache in Engter.