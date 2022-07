„Abschied, Aufbruch, Chance – diese Worte fallen mir jedes Jahr ein, wenn ein Abitur-Jahrgang die Schule verlässt“, führte Bock aus. Er wünsche den jungen Erwachsenen, „dass Ihr mit einem guten Gefühl Abschied von Eurer Schulzeit nehmt, Euren persönlichen Aufbruch frohen Mutes annehmt und die Chance nutzt, Eure Zukunft zu gestalten.“ Er werde diesen Jahrgang in Erinnerung behalten als eine „Gemeinschaft mit vielen Charakterköpfen, die mir immer viel Freude bereitet hat – zumindest fast immer.“

Das Stichwort „Charakterköpfe“ griffen Magdalena Raske und Lisa-Marie Vortmann in ihrer Ansprache für die Abiturientia auf ihre eigene Art auf: Im Osnabrücker Zoo hätten sie sich auf ihre Rede vorbereitet, meinten die beiden, und zwar beim Betrachten der Robben: „Zuerst dachten wir, die armen Tiere können sich ohne Arme und Beine ja kaum richtig bewegen. Erst als sie ins Wasser glitten, haben wir gesehen, wie elegant sie sind.“ Den Bogen zu ihrem Jahrgang ziehend, erklärten Raske und Vortmann: „Auch wir mussten uns erst kennenlernen, die Stärken des Anderen erkennen und die Schwächen akzeptieren. So sind wir zu einer Gemeinschaft geworden, in der sich jeder mit seinen Fähigkeiten, aber auch mit seinen Ecken und Kanten einbringen kann.“ Für die nahe Zukunft wünschten Raske und Vortmann: „Macht so viele Fehler, wie Ihr könnt.“ Denn die Zeit, in der ein jeder auf eine Rolle festgelegt sei, beginne früh genug.

Worauf sie sich tatsächlich festlegen sollten, dafür hatte Stefan Muhle einen guten Rat: „Bleiben Sie im Osnabrücker Land, oder kommen Sie nach Ihrer Berufsausbildung wieder zurück“, warb der Erste Kreisrat für einen Verbleib der jungen Leute in ihrer Heimatregion.

Wie sollte es anders sein: Mit einem selbst gemalten Bild – zu sehen war eine „Schweine-Familie“ – leitete Superintendent Hans Hentschel seine humorvolle Ansprache ein. Er zitierte dazu ein Gedicht: „Der Eber ist oft missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Nicht nur die Frau, die Sau, alleine, auch die Verwandten... alles Schweine.“ Hentschel wünschte den Schülern, dass sie nicht wie eben jener Eber von schlechter Laune begleitet durch das Leben gehen und in negativen Erfahrungen – mit Gottes Hilfe – das Positive sehen.

Neben weiteren Ansprachen durch den Vorsitzenden des Fördervereins des Greselius-Gymnasiums , Reinhard Paust, und dem Elternvertreter Archibald Prahst würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Dagmar Völkmann die vielfältigen Angebote am Gymnasium über den Unterricht hinaus wie die Big Band, die Schülerzeitung und die Ruderriege.