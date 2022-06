Seit Februar ist die ,,Cantina“, Mensa der Berufsbildenden Schulen Bersenbrück und des Bersenbrücker Gymnasiums, erfolgreich am Start. So frisch und energiegeladen wie das orangefarbene Interieur des Neubaus in der Ravensbergstraße sind dort auch die Speisen: Zubereitet werden sie von einem Küchenteam der Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten.

Zwischen zwei verschiedenen Mittagsmenüs sowie warmen und kalten Snacks können die Jugendlichen und Erwachsenen wählen. Außerdem wird ihnen ein täglich wechselndes, reichhaltiges Salatbuffet und ein abwechslungsreiches Brötchenangebot präsentiert.

,,Um die Auswahl des Mittagessens und die Wartezeiten bei der Ausgabe zu verkürzen, bieten wir ein Webmenü an“, betont die Küchenchefin der Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten, Beate Pillar, die damit dem Wunsch der Schulen folgte. Das bedeutet: Die Kinder und Jugendlichen, die sich in der ,,Cantina“ am Mittagsbuffet stärken möchten, greifen nicht zum Portemonnaie, sondern zu ihrem Chip. Täglich bis 9.30 Uhr bestellen sie hiermit in ihren Schulen ihr Mittags-Menu und ihren frischen Salat, um dann in der Zeit von 12. 30 Uhr bis 13.45 Uhr an der Ausgabetheke schnellstmöglich ihre Wunschspeise entgegenzunehmen.

Während des Tages der offenen Tür am 24. März wird den Fünftklässlern dieses Verfahren ausführlich erläutert. Darüber hinaus hält das Küchenteam der Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten, das die ,,Cantina“ betreibt, für sie und ihre Eltern entsprechendes Infomaterial zur bargeldlosen Anmeldung für das Webmenü bereit.

Wer sich für das Webmenü nicht erwärmen kann, erhält in der ,,Cantina“ ein reichhaltiges und gesundes Snackangebot.

Zubereitet werden die Speisen von der Hauswirtschaftsmeisterin und Ernährungsberaterin Judith Mette und ihrem aus fünf Küchenmitarbeiterinnen bestehendem Team. Zusätzlich sind sieben Beschäftigte aus den Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten in die Arbeitsprozesse für die Schulen integriert.