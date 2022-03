Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstmittag auf der Straße „Auf dem Vogelbaum“ in Bramsche gekommen (Symbolfoto). FOTO: David Ebener Parkendes Auto touchiert Bus muss in Bramsche entgegenkommenden Auto ausweichen Von noz.de | 16.03.2022, 14:34 Uhr

Ein Busfahrer musste am Dienstag in Bramsche einem entgegenkommenden Auto ausweichen, dabei touchierte der Bus ein am Straßenrand parkendes Auto.