Bücherabend mit viel Frauenpower Literarische Weltreise im Buchladen am Münsterplatz in Bramsche Von Reinhard Fanslau | 19.04.2023, 12:58 Uhr

Viel Frauenpower und eine kleine Weltreise gab es am Dienstagabend im Buchladen Am Münsterplatz in Bramsche. Im Rahmen des Literaturprojektes „Nimm dir ein Buch“ lernten die Zuhörer bei einer Buchvorstellung neue Werke kennen, deren Handlungen an den verschiedensten Plätzen der Welt spielen und überwiegend von Frauen geschrieben wurden.