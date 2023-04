Auf einem Bauernhof in Bramsche-Ueffeln brach am Dienstag ein Feuer aus. Foto: NWM-TV up-down up-down Feuer rasch gelöscht Kuhstall auf Bauernhof in Bramsche in Brand geraten Von Martin Schmitz | 04.04.2023, 11:31 Uhr

Auf einem Bauernhof in Bramsche-Ueffeln ist am Dienstagvormittag ein Feuer in einem Kuhstall ausgebrochen. Menschen oder Tiere kamen nicht zu Schaden, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.