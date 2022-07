Beim Beachtennisturnier zählt der Spaß am meisten. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Beachtennisturnier Epe-Malgarten Bramsches Sandplatzgötter sind nicht zu schlagen Von Holger Schulze | 31.07.2022, 15:02 Uhr

Selbst Corona konnte das Beachtennisturnier der 1. Tennis-Damenmannschaft des SC Epe-Malgarten in den vergangenen Jahren nicht stoppen. Am Wochenende fand es zum fünften Mal in Folge statt.