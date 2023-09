Red Devils starten in die Saison Bramsches neuer Trainer Christian Fischer: „Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt“ Von Sascha Knapek | 19.09.2023, 17:05 Uhr Headcoach Christian Fischer hat auch schon als Spieler seine Basketballschuhe für den TuS Bramsche geschnürt. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Nach ihrer ungeschlagenen Aufstiegssaison starten die Basketballer des TuS Bramsche am Samstag, 23. September 2023, um 19.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SG Braunschweig in die Spielzeit 2023/24. Mit dem neuen Trainer der Red Devils, Christian Fischer, haben wir über das Abenteuer 1. Regionalliga, die Saisonvorbereitung und den WM-Titel von Dennis Schröder und Co. gesprochen.