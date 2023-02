In ihrer Naturheilpraxis bietet Sonja Gericke-Baar auch spezielle Frauenmassagen an. Foto: Anika Becker up-down up-down Homöopathie, Achtsamkeit und Ernährung So begleitet die Bramscher Heilpraktikerin Sonja Gericke-Baar den Kinderwunsch bei Paaren Von Anika Becker | 12.02.2023, 08:04 Uhr

Die Heilpraktikerin Sonja Gericke-Baar bietet in ihrer Naturheilpraxis in Bramsche eine Begleitung für Paare mit Kinderwunsch an. Wie sie mit Hormonspeicheltests, Gänseblümchentinktur und Frauenmassagen Blockaden lösen und Paare unterstützen möchte.