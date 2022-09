Foto: Seyb/Mein Ruderbild Nach Platz sechs bei der EM Bramscherin Frauke Hundeling bei der Ruder-WM wieder im Doppelzweier Von Matthias Benz | 10.09.2022, 15:34 Uhr

Bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Račice/Tschechien will Frauke Hundeling ins Finale. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, warum sie in den Doppelzweier zurückkehrt und warum Račice für sie ein ganz besonderer Ort ist.