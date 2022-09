Die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig hält die geplante Abschaffung der Sprach-Kitas in Deutschland für „einen schwerwiegenden Fehler“. Archivfoto: www.imago-images.de/photothek up-down up-down Förderprogramm vor dem Aus Bramscher Bundestagsabgeordnete macht sich stark für Sprach-Kitas Von Eva Voß | 16.09.2022, 14:58 Uhr

Erzieherinnen und Erzieher in der Region und ganz Deutschland laufen Sturm, weil der Bund das Sprachförderprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ einstampfen will. Die Bramscher Bundestagsabgeordnete Anke Hennig (SPD) will sich nun für die Weiterführung des Programms einsetzen.