Auf der bisherigen „Zirkuswiese“ an der Malgartener Straße nahe der IGS sind derzeit größere Erdanhäufungen zu sehen. Ob diese noch von der Sanierung der Nordtangente herrühren oder auf die baldige Bebauung des Geländes am Bührener Esch hindeuten, wo eine neue Kita und ein Dirtpark entstehen sollen, ist unserer Redaktion nicht bekannt. Fest steht jedenfalls: Hier kann kein Zirkus mehr stattfinden.

Elf Mal ist die Artistenfamilie Colani bislang mit ihrem Weihnachtscircus in Bramsche aufgetreten. Schon im vergangenen Jahr war zumindest zwischenzeitlich ungewiss, ob es noch klappen würde mit dem angestammten Areal. Da sich die auch damals schon vorgesehenen Bauarbeiten noch nicht realisieren ließen, konnte Familie Colani den Platz ein letztes Mal nutzen.

Neues Gelände nahe der Innenstadt

„Wir haben uns nun schon ab dem Frühjahr auf die Suche nach einem neuen Gelände gemacht, wo wir auftreten können“, erzählt Alexandra Colani. So habe sich ein Kontakt zur Firma Dallmann ergeben, es folgten Gespräche mit dem Tiefbauunternehmen. Und nun steht fest: „Wir dürfen am Wiesenweg nahe der Bramscher Innenstadt am ehemaligen Firmensitz auftreten, der Weihnachtscircus findet also auf jeden Fall statt“, so Colani weiter.

Sie und ihre Familie seien Dallmann „sehr sehr dankbar“, auch die Stadt Bramsche habe sich sehr gut eingebracht. Und: „Wir wissen auch, dass die Stadtverwaltung weiterhin sehr bemüht ist, uns in Zukunft wieder ein öffentliches Gelände anbieten zu können für unsere Gastspiele.“

Das bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion Susanne Wedler, die in der Bauverwaltung der Stadt tätig ist. Es werden demnach „mehrere potenzielle Standorte auf ihre Tauglichkeit“ überprüft. Diese müssten „einige Voraussetzungen erfüllen, damit dort eine solche Veranstaltung wie der Zirkus auch stattfinden kann.“ Gemeint ist damit eine entsprechende Größe der Fläche, außerdem müsste es Parkplätze zumindest in der Nähe geben, auch Wasser- und Stromanschlüsse müssen vorhanden sein.

Premiere am 17. Dezember 2023 geplant

Zirkus-Chefin Alexandra Colani ist derweil erst einmal froh, dass die Vorbereitungen für den Bramscher Weihnachtscircus 2023 jetzt konkret werden können. „Wir hatten sogar schon einige Anrufe von Bramschern, ob wir dieses Jahr wiederkommen“, berichtet sie.

Bekannt ist Colani allerdings, dass es auch für das ehemalige Dallmann-Gelände Ideen gibt für eine umfassende Neugestaltung. „Wie es nach diesem Jahr weitergeht, das wird sich zeigen. Jetzt freuen wir uns erst einmal auf unser zwölftes Gastspiel in Bramsche und auf unser Publikum“, so Colani. Premiere soll am 17. Dezember am Wiesenweg sein.