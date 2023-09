An Kinder- und Jugendhospizdienst Bramscher Sportlerinnen um Marina Moyes spenden mehr als 3000 Euro Von noz.de | 13.09.2023, 12:16 Uhr Regelmäßig spenden Marina Moyes (vorne links) und ihre Kursteilnehmerinnen für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst - sehr zur Freude von Silke Steinwender (vorne rechts), die dort ehrenamtlich mitarbeitet. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Mehr als 3000 Euro - so viel Geld haben die Sportlerinnen gesammelt, die regelmäßig am Ehrenmal in Bramscher unter der Anleitung von Marina Moyes trainieren. Die Spende kommt nun dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Osnabrück (AKO) zugute.