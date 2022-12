Silke Kuhlmann und Monika Plümer lieferten die Geschenke aus. Foto: Stadt Bramsche up-down up-down Ortsrat meldet Vollzug Wunschbaum-Geschenke an Bramscher Seniorenheime verteilt Von Heiner Beinke | 19.12.2022, 17:36 Uhr

Mehr als 300 Weihnachtsgeschenke haben Silke Kuhlmann und Monika Plümer am Montag, 19. Dezember, an die vier Bramscher Seniorenheime verteilt. So fällt ihr Fazit der Wunschbaumaktion 2022 des Ortsrates Bramsche aus.