Schulsanitäter an der Realschule Bramsche zeigen Mitschülern, was im Notfall zu tun ist. Foto: Realschule Bramsche up-down up-down Erste Hilfe auf dem Stundenplan Schulsanitäter der Realschule Bramsche zeigen Mitschülern, worauf es im Ernstfall ankommt Von noz.de | 26.06.2023, 14:24 Uhr

Dass es gar nicht so einfach ist, einen Menschen in die stabile Seitenlage zu bringen oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, erfuhren die Schüler der Realschule Bramsche in den vergangenen Unterrichtstagen. Dort bekamen sie Besuch von den Schulsanitätern aus dem Jahrgang 10, die ihnen zeigten, worauf es im Notfall ankommt.