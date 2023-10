Beim Königstannen-Kanal-Crosslauf stehen zwei Distanzen zur Auswahl: Die rund drei Kilometer lange Mittelstrecke (Start um 10.15 Uhr) über eine Runde richtet sich vorwiegend an den Leichtathletik-Nachwuchs, ist aber auch für alle anderen offen, schreiben die Rumläufer in einer Pressemitteilung.

Der gut neun Kilometer lange Hauptlauf (Start um 10.20 Uhr) verläuft über drei Runden und soll alle Laufsportbegeisterten ansprechen, die auch gerne durch Matsch und Schlamm rennen. Denn die Laufstrecke führt zum größten Teil über sandigen und unebenen Boden. Der Termin im Spätherbst kann daher bei nasser Witterung für echte Crossbedingungen sorgen.

Die Versorgung der Sportlerinnen und Sportler übernimmt die FSG Osnabrück. Umkleide- und Duschmöglichkeiten stehen in den Räumen der Sporthalle auf dem Vereinsgelände zur Verfügung. Hier findet auch die Siegerehrung im Anschluss an den Crosslauf statt.

Nur Vorabanmeldungen möglich

Eine Anmeldung für jeweils fünf Euro ist ab sofort (und bis zum 24. November) auf www.laufen-os.de möglich. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist nicht möglich.

Die Bramscher Rumläufer und die Familiensportgemeinschaft Osnabrück freuen sich darauf, möglichst viele Laufsportler begrüßen zu dürfen und laden zudem eine Woche vorher dazu ein, gemeinsam die Strecke zu erkunden. Am Sonntag, 19. November 2023, findet ein Testlauf statt. Treffen ist um 10 Uhr am Eingang des Sportparks Königstannen am Zweigkanal.