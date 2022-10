Der Bramscher Aufbauspieler Roman Keller (mit Ball) hat eine lange Quakenbrücker Vergangenheit. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Brisantes Duell in der 2. Regionalliga Red Devils Bramsche freuen sich auf Derby gegen Quakenbrück Von Sascha Knapek | 07.10.2022, 06:21 Uhr

Nach dem Abstieg in die 2. Regionalliga warten auf die Basketballer des TuS Bramsche nun wieder mehr Derbys. Eines der interessantesten wird am Samstag, 8. Oktober 2022, um 19.15 Uhr in der IGS-Sporthalle angepfiffen.