Basketball: Verkauf von Dauerkarten Was hat sich 2023 bei den Ticketpreisen der Bramscher Red Devils getan? Von Sascha Knapek | 19.08.2023, 09:13 Uhr Red-Devils-Dauerkarten für die Saison 2023/24 sind ab sofort bestellbar.

Am Samstag, 23. September 2023, starten die Red-Devils des TuS Bramsche mit einem Heimspiel gegen die SG Braunschweig in die neue Spielzeit. Wir haben zusammengetragen, was sich in der 1. Regionalliga in Sachen Ticketpreise ändern wird und wie man an eine Dauerkarte für die neue Saison der Basketballer kommt.