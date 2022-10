In der Bramscher Innenstadt und auch in den Ortsteilen sollen in der Adventszeit 2022 endlich wieder Weihnachtsmärkte stattfinden. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Zum ersten Mal seit Corona Bramscher Ortsteile bereiten sich auf Weihnachtsmärkte vor Von Eva Voß | 20.10.2022, 13:38 Uhr

Zwei Jahre lang sind die Weihnachtsmärkte in Bramsche und den Ortsteilen wegen Corona ausgefallen. In diesem Jahr sollen sie nun endlich wieder stattfinden. Wir haben uns in einigen Ortsteilen erkundigt, was genau geplant ist.