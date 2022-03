Oliver Schroer (links) und Matthias Bergmann musizieren gemeinsam beim vierten Konzert im "Bramscher Orgelsommer" 2021. FOTO: Philip Luetz Mit Flügelhorn und Trompete Jazzmusik beim vierten Konzert im Bramscher Orgelsommer 2021 Von noz.de | 10.08.2021, 17:08 Uhr

Beim vierten Konzert im "Bramscher Orgelsommer" 2021 in der St. Martin-Kirche tritt am Samstag, 14. August, um 18 Uhr erneut ein Blasinstrument neben der Orgel in Erscheinung.