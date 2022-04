Olga Sowacka vom Modehaus Böckmann verkündet, welche Kinder im Sommer an der Modenschau teilnehmen. FOTO: Alicia Schmudde Casting für Kindermodenschau im Sommer Modehaus Böckmann in Bramsche rollt Kindern den roten Teppich aus Von Alicia Schmudde | 03.04.2022, 16:50 Uhr

Einmal über einen roten Teppich streiten - diesen Traum erfüllt sich 20 Mädchen und Jungen am Samstag im Modehaus Böckmann im Bramsche beim Casting für die große Kindermodenschau, die am 10. Juli 2022 beim Aktionstag „Die Stadt in Kinderhand“ stattfindet.