Ihre Werke stehen derzeit im Schaufenster des ehemaligen Schuhhaus Kurre: Elke Schröder, Nicole Uhl und Ilona Schmidt (von links). Foto: Janne Benen up-down up-down Bramscher Verein für bildende Kunst Warum im Schaufenster vom Schuhhaus Kurre in Bramsche Bilder ausgestellt sind Von Janne Benen | 22.05.2023, 12:07 Uhr

Wer am Schaufenster des ehemaligen Schuhgeschäfts Kurre in der Großen Straße in Bramsche vorbeikommt, kann in diesen Tagen Kunstwerke entdecken. Denn bis feststeht, wie es mit dem Gebäude weitergeht, nutzt der Bramscher Verein für Bildende Kunst die Fenster als Ausstellungsfläche.