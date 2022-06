Mechtildis Köder, Siegfried Kornacki, Gerhard Bendfeld und Andrea Wilmers (von links) stellen mit vier weiteren Künstlern ihre Arbeiten zum Thema Dekonstruktionen aus. FOTO: Holger Schulze Neue Ausstellung ab 3. Juni 2022 Bramscher Verein für Bildende Kunst hat neue Räume Von Holger Schulze | 03.06.2022, 06:53 Uhr

Neue Räume hat der Bramscher Verein für Bildende Kunst in der Innenstadt. In den ehemaligen Räumen der Deutschen Bank an der Münsterstraße 29 bezogen. Dort gibt es ab Freitag, 3. Juni 2022, die erste Ausstellung