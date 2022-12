Die Dresdner Salon-Damen eröffnen die neue Aboreihe im „Universum“. Foto: Universum-ev up-down up-down Reihe im Universum-Filmtheater Das bietet das Bramscher Kulturabo im Frühjahr 2023 Von Heiner Beinke | 28.12.2022, 07:04 Uhr

Das Filmtheater Universum in Bramsche bietet auch im Frühjahr 2023 ein Kulturabo an. Die abwechslungsreiche Reihe mit Konzerten, Kabarett und Magie beginnt bereits am 27. Januar.