Die alte Ansicht der Gastwirtschaft Robker ziert den Kalender des Heimat- und Verkehrsvereins Bramsche für das Jahr 2022. Foto: Sammlungen Gottlieb Bramscher Kneipengeschichten Gaststätte Robker in Epe war Keimzelle örtlicher Vereine Von Heiner Beinke | 29.12.2022, 17:24 Uhr

Die Gaststätte Robker ist im Ortsbild von Epe zwar noch präsent, aber schon lange Geschichte, wie so viele Kneipen in und um Bramsche. Die Traditionsgaststätte war Schauplatz vieler Familien- und Vereinsfeierlichkeiten und Keimzelle der meisten Vereine im Ort. Die Schließung ist auch der Grund dafür, dass es in Epe einen Dorftreff gibt.