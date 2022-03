Wer kann sich am längsten auf der Ente halten? Das wird sich am Samstag beim Kinderaktionstag auf dem Kirchplatz entscheiden. FOTO: Stadtmarketing Bramsche Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet Bramscher Innenstadt lädt ein zum Kinderaktionstag Von noz.de | 28.03.2022, 16:37 Uhr

Ein Kinderaktionstag findet am Samstag, 2. April 2022, in der Bramscher Fußgängerzone statt. Es ist der Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in der Innenstadt.