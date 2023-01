Mit Blumen wurde Dr. Ansgar Schwertmann (rechts) verabschiedet und sein Nachfolger Abdulrahman Elbeshti begrüßt. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Praxis am Markt Bramscher Hausarzt Schwertmann geht in Rente - Nachfolge geklärt Von Björn Dieckmann | 01.01.2023, 13:14 Uhr

1988 hat er die Praxis am Markt in Bramsche mit begründet, jetzt ist Dr. Ansgar Schwertmann in den Ruhestand gegangen. An seinem letzten Arbeitstag hat er seinen Nachfolger vorgestellt.