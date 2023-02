Das Hinspiel beim TV Dinklage war nur eines von zwei Saisonspielen, das Maurice Hommers (mit Ball) und die Bramscher nicht gewinnen konnten. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Handballer vor Landesliga-Topspiel Wie der TuS Bramsche das Derby gegen Dinklage gewinnen will Von Andreas Schüßler | 02.02.2023, 14:06 Uhr

Am Sonntag, 4. Februar 2023, um 17 Uhr empfangen die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche den TV Dinklage in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße. Das Derby ist das Topspiel des Wochenendes.