Projekt zum Thema Nachhaltigkeit Bramscher Gymnasiasten üben Klima retten beim Nudeln kochen Von noz.de | 14.10.2022, 17:53 Uhr

Um nachhaltige Entwicklung ging es bei einem Kurs der zehnten Klassen am Greselius-Gymnasium Bramsche im Naturschutz- und Bildungszentrum (NBZ) am Alfsee. Spielerisch erfuhren die Jugendlichen dabei, wie sie in ihrem Alltag auf nachhaltiges Handeln zum Schutz von Klima und Umwelt achten können.