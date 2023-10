1. bis 30. November 2023 Eintopf- und Suppentage: Diese Gastronomen in Bramsche machen mit Von noz.de | 20.10.2023, 12:52 Uhr Herbstzeit ist Eintopfzeit: In der Varusregion bieten Gastronomen daher im November verschiedene Suppen und Eintöpfe an. Symbolfoto: dpa/Kurt Michael Westermann up-down up-down

Sechs Gastronomen aus Bramsche nehmen an den Eintopf- und Suppentagen in der Varusregion teil. Sie bieten im gesamten November verschiedene Spezialitäten an.