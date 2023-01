Ronald Washington (mit Ball) ist einer von vier Korbjägern des TuS Bramsche, die bisher alle 14 Saisonspiele bestritten haben. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Hannover der größte Titelkonkurrent Spitzenreiter TuS Bramsche will Aufsteiger Bothfeld nicht unterschätzen Von Sascha Knapek | 26.01.2023, 10:38 Uhr

Der Siegesszug der Basketballer des TuS Bramsche ging in der 2. Regionalliga Nord-West auch im Derby beim TSV Quakenbrück weiter. Folgt im Heimspiel gegen den TuS Bothfeld am Samstag, 28. Januar 2023, (19.15 Uhr) nun der 15. Erfolg in Serie?