Bevor Nico Feik (links) und die Red Devils den Titel mit ihren Fans feiern dürfen, wartet noch ein prestigeträchtiges Duell mit dem CVJM Hannover. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Topteam CVJM Hannover zu Gast Bramscher Basketballer freuen sich schon auf die Meisterfeier Von Sascha Knapek | 09.03.2023, 21:58 Uhr

Die Meisterschaft ist den Basketballern des TuS Bramsche in der 2. Regionalliga Nord-West nicht mehr zu nehmen. Wer den Titel zusammen mit den Red Devils feiern möchte, sollte am Samstag, 11. März 2023, ab 19.15 Uhr in der IGS-Sporthalle (Malgartener Straße) sein. Zu Gast ist die zweitbeste Mannschaft der Liga, der CVJM Hannover.