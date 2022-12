Foto: Reinhard Fanslau Abend mit denkwürdigen Momenten Endlich wieder ein Auftritt der Bramscher Band „Much better, thank you“ Von Reinhard Fanslau | 11.12.2022, 13:54 Uhr

Nach gut drei Jahren Corona bedingter Pause gab die Bramscher Band „Much better, thank you“ am Samstag wieder mal ein Konzert in Kornmühle des Tuchmachermuseums. Der Abend endete mit viel Beifall der Besucher und hatte so einige denkwürdige Momente aufzubieten.