Die Ausstellung „Gern gesehen" zeigt Sinti und Roma in ihrem privaten und beruflichen Alltag. Foto: Holger Schulze Raus aus der Unsichtbarkeit „Gern gesehen": Ausstellung in Bramsche zeigt Einblicke in das Leben der Sinti und Roma Von Holger Schulze | 05.03.2023, 17:00 Uhr

„Gern gesehen“ lautet der Titel einer am ersten Märzsonntag eröffneten Ausstellung in der St. Martin Kirche in Bramsche. Auf 17 Schautafeln sind Momentaufnahmen aus dem Leben der Sinti und Roma zu sehen. Acht Menschen geben hierauf ganz persönliche Einblicke in ihr Leben und ihren Glauben.