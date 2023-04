Einem bis Anfang 2022 in Bramsche tätigen Arzt wird vorgeworfen, Patientinnen in den Intimbereich gegriffen zu haben. Symbolfoto: dpa/Sören Stache up-down up-down Ermittlungen dauern an Griff in Intimbereich: Beruft sich Bramscher Arzt auf spezielle Behandlungsmethode? Von Björn Dieckmann | 04.04.2023, 16:29 Uhr

Ein Arzt soll in Bramsche Patientinnen in den Intimbereich gegriffen haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt. In einem teils ähnlichen Fall in Österreich ist ein Orthopäde vom Vorwurf des „Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses“ freigesprochen worden.