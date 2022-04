Während meiner Hospitation fand die Haushaltsplenarsitzung statt, in der die Finanzplanung der einzelnen Ministerien für das nächste Jahr vom Landtag diskutiert und beschlossen wurde. Vor diesem Hintergrund versprach mein Aufenthalt einen umfassenden Einblick in die Abläufe des Parlaments, denn die Absegnung des Haushaltes hat in der Vergangenheit immer ein intensives Wortgefecht zwischen der Regierung und der Opposition erbracht, in dem alle Tätigkeiten seitens der Regierung kritisch von allen Seiten beleuchtet wurden.

Obwohl Polat mir den Weg zum Landtag beschrieben hatte, war das Leineschloss nicht ganz einfach zu finden, zumal jeder von mir auf Ortskenntnisse Angesprochene stets mit einem „Ich komm nicht von hier!“ entgegnete. So war ich am ersten Tag auf die Hilfe einiger netter Weihnachtsmarktaussteller angewiesen und kam doch recht problemlos am beeindruckenden Landtagsgebäude mit dem hohen Portikus an.

Das Büro der „grünen“ Landtagsfraktion liegt im Gebäude schräg gegenüber dem Leineschloss und ist nicht auf den ersten Blick zu entdecken. Versteckt in einem Innenhof und vom Landtag aus nicht beschildert, muss man sich erst an der Rezeption um Einlass bemühen, bevor man mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock fahren kann.

So eindrucksvoll der Landtag ist, so bodenständig ist das Büro der Grünen: ein langer Flur, viele nicht überdimensionierte Büros, ein holzvertäfelter Sitzungsraum, ein großes Durchgangszimmer mit Tisch zum Zeitunglesen. Außerdem an meinem ersten Tag überall geschäftig herumlaufende Menschen. Die Lifttür war noch nicht ganz auf, als mir schon jemand „Bist du Filiz’ Praktikant? Komm mal mit!“ zurief.

Mein Eindruck von Polat entsprach meinen Erwartungen: ein nettes Energiebündel. Obwohl sie offensichtlich hochbeschäftigt war, nahm sie sich die Zeit, sich mir und ihre Position als Sprecherin für Migration, Europa und Denkmalschutz ihrer Fraktion sowie ihre Kollegen in der Partei vorzustellen.