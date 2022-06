Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, DLRG und weitere Rettungsorganisationen sowie die Firma Eventattraktion mit einem Kinder-Spielmobil und vielen anderen Möglichkeiten zum Austoben werden bei „Die Stadt in Kinderhand“ 2022 am Hasesee dabei sein. FOTO: Björn Dieckmann „Die Stadt in Kinderhand“ 2022 Das ist los beim großen Fest für Kinder und Familien in Bramsche Von Björn Dieckmann | 22.06.2022, 19:16 Uhr

Zum dritten Mal veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Bramsche in Zusammenarbeit mit der Firma „JM Event Attraktion“ von Jens Mehring das beliebte Kinder- und Familienfest „Die Stadt in Kinderhand“. Termin ist am 10. Juli 2022 - an einem neuen Veranstaltungsort.