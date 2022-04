Einen wunderbaren Ausblick auf die Saarschleife genossen die Landfrauen vom Aussichtspunkt Cloef. Die Fahrradtour führte an der Saar und an der Mosel entlang, wobei steile Weinberge den Weg säumten. Auch eine Weinprobe stand mit auf dem Programm. Auch durch das idyllische Städtchen Saarburg mit einem Wasserfall radelte die Gruppe.

Von der Saarmündung in Konz führte der Weg weiter über Luxemburg entlang der Mosel. In Nenning besichtigte die Gruppe eine römische Villa. Eine Stadtführung in Trier, Deutschlands ältester Stadt, rundete die interessante Tour durch herrliche Landschaften ab.