Der „Vorfall“ soll sich den Angaben zufolge bereits am Donnerstagabend in der Schillerstraße ereignet haben. Der 40-jährige Lebensgefährte der Frau sei vernommen und aufgrund des Tatverdachtes vorläufig festgenommen worden. Der Mann wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die Polizei ermittelt jetzt weiter und sichert Spuren, um die Ursache der Verletzungen zu klären, hieß es.