Austauschschüler aus anderen Ländern sind auch am Greselius-Gymnasium längst nichts Ungewohnliches mehr. Aber Yifan Nie ist schon etwas Besonderes: Die 16jährige aus Nanjing ist die erste Chinesin am Bramscher Gymnasium, wo sie sich auf ihr Germanistik-Studium in ihrer Heimat vorbereitet. „Das Jahr hier wird mir sehr helfen“, hofft sie. Wer ihr akzentfreies Deutsch hört, stimmt ihr jetzt schon zu.

Im November kam sie bei den Ruhrmanns an der Jahnstraße an, die schon mehrfach Austauschschüler des American Field Serice (AFS) aufgenommen haben. „Das war für mich persönlich sehr interessant“, sagt Gastvater Gustav Ruhrmann. Aufgrund der unterschiedlichen Kulturen hatte er mit einigen Schwierigkeiten gerechnet, ist aber positiv überrascht: „Beim Essen gibt es schon erhebliche Unterschiede. Aber sie ist sehr offen und sehr positiv gegenüber Deutschland eingestellt“, freut sich Ruhrmann über einen unkomplizierten und sehr aufgeschlossenen Gast.

Und auch wenn es zum Frühstück „immer nur Brötchen und so“ gibt, an die fremden Ernährungsgewohnheiten gewöhnt sich der Gast aus dem Reich der Mitte allmählich, zumal sie sich zu dem Thema weise wie Konfuzius äußert: „Es gibt nicht richtig und falsch, nur anders“. Die Formulierung ist auch Beleg dafür, dass sie es tatsächlich genießt, „den ganzen Tag nur Deutsch zu sprechen“, wie sie sagt.

Regelrecht entspannend im Vergleich zu dem was, sie von der staatlichen Mittelschule für Sprachen zu Hause gewohnt ist, findet sie den Unterrichtsalltag in Deutschland. In Nanjing oder Nanking, wie die hier übliche, aber lautmalerisch weniger treffende Übersetzung der Schriftzeichen lautet, geht sie von morgens bis abends zur Schule, danach sind „so bis elf Uhr“ Hausaufgaben angesagt. „Ich brauche gar nicht nachzudenken, was ich machen soll“, beschreibt Yifan den anstrengenden Tagesablauf.

In Bramsche hat sie nun ein „echt ganz anderes Leben“ mit viel Freizeit, die sie mit Hobbies wie Lesen oder Badminton ausfüllt. Bewerten will sie allerdings auch diesen Unterschied nicht: Zwar sei die Freizeit angenehm, „richtig hartes Lernen“ sei aber ebenfalls befriedigend.

Viel besser als in China findet sie alllerdings das hiesige Sportangebot für Mädchen: Zu Hause stehe immer Laufen auf dem Programm, hier gebe es viel mehr Abwechslung. Als reizvoll empfindet Yifan Nie auch den Kontrast zwischen dem hektischen Treiben in ihrer Heimatstadt mit ihren 2,1 Millionen Einwohnern und dem beschaulichen Leben in Bramsche. Und in einem Punkt deckt sich ihr Eindruck von der Bevölkerung ihres Gastlandes mit dem Bild, das wir Deutsche uns von Chinesen machen: „Die Deutschen sind sehr höflich“.