Besondere Sorge gab es kurz nach der Tat, ob die Martinusschule betroffen sei. Die Polizei machte schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Von Björn Dieckmann | 28.02.2023

Ein 81-Jähriger schießt auf einen 16-jährigen Jungen - und das in Bramsche. Der Vorfall rückte die Kleinstadt im nördlichen Landkreis Osnabrück am Dienstag unerwartet bundesweit in die Schlagzeilen. Die Bilanz eines aufregenden Tages, an dem trotz aller Dramatik vieles recht unaufgeregt blieb.