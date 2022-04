Gar nicht so weit weg von Hamburg, wo die „Beatles“ einst ihre Karriere begannen, wurde auch 36 Jahre später der handgemachte Rock und der Art-Pop der späten sechziger Jahre zelebriert. Eine gehörige Portion Nostalgie gehörte natürlich dazu, und eine 100-prozentige Kopie war absolut gewollt. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten, füllten doch schon kurz nach Beginn des Konzerts rund 3000 Bramscher den Kirchplatz und sangen und tanzten mit bei Klassik-Pop wie „Penny Lane“, „Help“, „Love Me Do“ oder „A Hard Day’s Night“.„Die haben sogar dieses Grinsen drauf,“ wurde schnell selbst vom weiter entfernt stehendem Publikum erkannt, als die vier auf der Bühne ihr „Welcome in Bramsche“, sprich: „Bräymsche“, verhören ließen. Ein Gute-Laune-Lied wurde ans nächste gehängt. Pausen gab es nur zum Kostümwechsel, und selbst artverwandte Ausflüge wie „Roll Over Beethoven“ in Richtung Chuck Berry und „Electric Light Orchestra“ passten ins Programm, so dass die Hörerschaft sich größtenteils einig war über die Qualität der „Silver Beatles“.

Noch etwas mehr Strom wurde sicherlich beim Auftritt von „Stone“ auf die Verstärker gelegt, und schnell war deutlich, dass sich das Publikum auf über 3000 vermehrt hatte. „It’s time for rock ’n’ roll“ versprach Jagger-Imitat Joachim Georg „Hoogi“ Hoog, und schon rockten und rollten die Steine los, dass es niemanden verwundert hätte, wäre der Name der Band um ein „D“ ergänzt worden.Die Combo, die bisher zwar nicht mit den „Beatles“, immerhin aber mit den „Rattles“ auf der Bühne gestanden hatte, präsentierte einen „Abgeher“ nach dem anderen. „Route 66“, „Paint It Black“ oder „Start Me Up“ wurden aneinander gereiht, und in der Coverversion von „My Girl“ hieß es: „I got sunshine on a cloudy day“. Sonnenschein an einem wolkigen Tag – bezeichnend für den Unterschied zwischen Wetter und Laune des Publikums an diesem Tag.Frontmann „Hoogi“ jaggerte dabei erstanlich authentisch, entledigte sich der Mick-Accessoires wie Schal und Weste recht schnell, und wäre die Bühne um einiges größer gewesen, dann hätte das Energiebündel wohl noch einige Kilometer mehr zurück gelegt. Jedenfalls war der Kirchplatz augenblicklich am Brodeln, und es brauchte nicht mal „Sympathy For The Devil“, um selbigen los zu lassen und „Stone“ „Like A Rolling Stone“ spielen zu sehen. Die Atmosphäre von Live-Konzerten ist stets eine besondere, schwer nachvollziehbar, doch sowohl für die jüngeren wie älteren Semester dürfte eines an diesem Abend falsch gewesen sein: „It’s All Over Now“.