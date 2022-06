"Auf die Veränderungen in der Gesellschaft und auf Wünsche der Teilnehmer haben wir reagiert und Angebote eingerichtet", erläuterte Außenstellenleiter Franz Langelage das Plus vor allem im Gesundheitsbereich, der mit 53 Angeboten inzwischen stärker sei als der Sprachenbereich mit 40 Kursen.

"Das Bewusstsein, durch richtige Ernährung, Bewegung und Entspannung für die eigene Gesundheit sorgen zu können, ist deutlich in der letzten Zeit zu spüren", stellte Langelage fest. Deshalb seien Yoga-Kurse, autogenes Training und Meditationskurse noch einmal aufgestockt worden. Die erfolgreichen Wassergymnastikkurse gehen dank der starken Nachfrage weiter. Vorträge befassen sich mit Kopfschmerz und Migräne, der Pflege von demenzkranken Menschen und der Feng-Shui-Lehre.

Im Kreativbereich gibt es Kurse, um Collagen aus verschiedenen Materialien zu erstellen; neu sind gegen- und ungegenständliche Malerei, ein Wochenendseminar, um Köpfe und Gesichter zu zeichnen oder auch Skulpturen aus Wurzeln zu erstellen, Singen, Gitarre und Mundharmonika spielen.

"Kleidung auf den neuesten Stand gebracht" ist der Titel eines Kurses, in dem die Teilnehmer lernen, wie mit wenigen Änderungen ein älteres Kleidungsstück wieder modefähig wird. In der Hauswirtschaft befassen sich Kochkurse mit Kräutern und Wildkräutern sowie griechischer Küche.

Im EDV-Bereich gibt es Grundlagen- und Anwendungskurse, die abends oder kompakt am Wochenende stattfinden. Das Bearbeiten von digitalen Fotos und Videofilmen oder das Erstellen von Fotobüchern sind weitere Angebote.

Das Frühjahrssemester beginnt am Montag, 4. Februar. Anmeldungen sind möglich in der VHS-Geschäftsstelle an der Georgstraße 1, per Fax unter 61962, oder per E-Mail unter VHS@stadt-bramsche.de. Nähere Auskünfte erteilen die Mitarbeiter in der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 83146.