Am 30. Juni sowie 1. und 2. Juli jeweils um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) beginnen die Aufführungen, die den Schulalltag in Form von verschiedenen Sketchen augenzwinkernd unter die Lupe nehmen. Dabei werden aber nicht nur die Eigenarten der Lehrer auf die Schippe genommen oder der Unterricht kritisch hinterfragt, ebenso werden Situationen außerhalb des (Schüler- und) Schullebens schauspielerisch dargestellt, eine Band wird einige Stücke zum Besten geben, und auch das Publikum wird in die Show eingebunden. Zum Schluss präsentiert der komplette Abschlussjahrgang sein selbst gedichtetes „Abilied“ und sagt „Tschüss und Danke!“ sowohl zum Publikum als auch zum Greselius-Gymnasium für sieben Jahre auf dem Weg zum Abitur.

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Aula des Greselius-Gymnasiums während der großen Pausen zwischen 9.25 Uhr und 9.40 Uhr sowie 11.15 Uhr und 11.35 Uhr oder jederzeit in der Buchhandlung Gottlieb. Am 5. Juli findet mit dem Abiball in der Gaststätte Rothert die offizielle Feier statt, am Samstag, 12. Juli, steigt die Abiparty im Manhattan.