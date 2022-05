Den Betrieb eingestellt haben die Bramscher Buchbinder Betriebe (BBB). Die Stadt denkt über mögliche Folgenutzungen nach. FOTO: Heiner Beinke Neuer Plan im Bahnhofsumfeld Bramsche plant Wohnungen und Gewerbe auf altem Fabrikgelände Von Heiner Beinke | 02.05.2022, 18:51 Uhr

Was wird aus den leer stehenden Gebäuden der Bramscher Buchbinder Betriebe an der Lindenstraße? Was wird aus den Freiflächen an der Moltkestraße? Ein Bebauungsplan soll Antworten auf diese Fragen geben. Und ein Investor soll bei der Umsetzung helfen.