Abgerissen werden könnte das alte Schulgebäude an der Jägerstraße. Die VHS soll allerdings hier zu Hause bleiben. FOTO: Heiner Beinke Ärztehaus und Mietwohnungen Stadt Bramsche plant Neubauten an der Jägerstraße Von Heiner Beinke | 12.03.2022, 13:04 Uhr

Die Stadt Bramsche will das Gelände der alten Gartenstadtschule an der Jägerstraße ganz neu planen. Ärztehaus und verdichtete Wohnbebauung sind Stichworte. Und am Ende könnte es auch eine ganz neue Turnhalle an anderer Stelle geben.