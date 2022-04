Bekanntes Gesicht für alle Trainingswilligen ist Jason Farley vom Manhattan-Fitness an der Maschstraße. Mit im Boot ist der Reha-Sport-Verein Bramsche. Der Kardiologe Dr. Andrä wird die Leistungsdiagnostik vornehmen, Physiotherapeut Stefan Heidbüchel zieht mit seiner Praxis ebenfalls in den Komplex. Im Rahmen der Reha-Angebote laufen Gruppen für Menschen mit Herzproblemen, eine Gruppe für Lungenerkrankte ist in Planung, Probleme des Bewegungsapparats werden selbstverständlich ebenfalls therapiert. Ergänzt wird das Angebot durch klassisches Gerätetraining und Kurse wie Pilates oder Spin Biking. Ein Solarium wartet auf Sonnenhungrige. Außerdem bietet mehrmals wöchentlich ein Masseur verschiedene Behandlungen an.